Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
ГоловнаСуспільствоВійна

​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 015 750 окупантів. 

​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

Упродовж доби Сили оборони знищили 1100 окупантів, 1 ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки ворога.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 015 750 (+1100) осіб
  • танків – 10968 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22892 (+7) од
  • артилерійських систем – 29617 (+48) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)
  • крилаті ракети – 3388 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies