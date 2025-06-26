​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 1100 окупантів, 1 ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки ворога.

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 015 750 окупантів.

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