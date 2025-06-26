​Російська армія за добу втратила 1100 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1100 окупантів, 1 ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 015 750 (+1100) осіб
- танків – 10968 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22892 (+7) од
- артилерійських систем – 29617 (+48) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)
- крилаті ракети – 3388 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од
- спеціальна техніка – 3921 (+1).
Дані уточнюються.