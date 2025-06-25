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“Білі янголи” провели за день три евакуації з Лиманського напрямку

Поліцейські евакуювали з лінії фронту шістьох людей.

“Білі янголи” провели за день три евакуації з Лиманського напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські з підрозділу “Білий янгол” здійснили евакуаційні рейси з Лимана, Новоселівки та Рубців Донецької області. Під час цих рейсів поліцейські евакуювали з лінії фронту шістьох людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Зокрема, з Лимана підрозділ “Білий янгол” доправив у лікарню 57-річного чоловіка, який потребував термінової медичної допомоги. 

Крім того, із селища Новоселівка поліцейські вивезли 77-річного чоловіка, будинок якого напередодні пошкодили російські снаряди. Після цього чоловік вирішив виїхати до доньки у Рівненську область.

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Родину з Рубців у складі бабусі, її доньки та 12-річної онуки “білі янголи” доставили до безпечного місця і передали волонтерам, які допомогли людям виїхати до Київської області.

Контакти підрозділу "Білий янгол" на Лиманському напрямку: (066) 56-16-102.
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