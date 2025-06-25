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ЦПД: роспропаганда поширює фейки про "антивоєнну акцію протесту" в Києві

РФ продовжує спроби дестабілізувати ситуацію всередині країни.

ЦПД: роспропаганда поширює фейки про "антивоєнну акцію протесту" в Києві
Фото: ЦПД

Російські пропагандистські ТГ-канали почали поширювати фейк про начебто антивоєнну акцію протесту в Києві.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти стверджують, що начебто поліція знесла зведене "мітингувальниками" наметове містечко та затримала "учасників акції".

У відомстві зазначають, що у Києві дійсно відбулася акція протесту, але закликів до припинення війни вона не містила, натомість була спрямована на привернення уваги до проблем, які організатори повʼязують зі столичним керівництвом.

"Подія не має антивоєнного характеру, всупереч тому, як її намагаються подати російські пропагандисти. До того ж на поширеному ними відео немає жодних підтверджень так званих "протиправних дій поліції", про які вони заявляють", – наголошують у ЦПД. 

Мета таких інформаційних маніпуляцій – дестабілізувати ситуацію всередині країни, створити ілюзію масового невдоволення та підірвати єдність українського суспільства.
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