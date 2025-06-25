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ЦПД: Кремль дозволив людям без громадянства служити в ЗС РФ

Українців, які проживають на ТОТ без паспорта РФ Кремль вважає також "людьми без громадянства".

ЦПД: Кремль дозволив людям без громадянства служити в ЗС РФ
Фото: ЦПД

Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства.  Тепер апатриди зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

"За даними фсб, в росії наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в рф і їх простіше "спонукати" до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем", — кажуть у відомстві.

Крім того, у Держдумі відкрито заявляють, багатьох українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, але не отримали російський паспорт, влада РФ вважає "людьми без громадянства". 

Новий закон може стати формальною підставою для мобілізації окупованих українців у російську армію.

"Попри постійні великі втрати, кремль намагається уникати прямої мобілізації власних громадян, але не хоче зупиняти війну. Тому й вигадує нові "сірі схеми" поповнення своїх підрозділів", — додають у ЦПД.
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