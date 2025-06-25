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ОГП: з Німеччини в Україну екстрадовано двох іноземців, яких підозрюють у збуті фальшивої валюти

Обидвом підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

ОГП: з Німеччини в Україну екстрадовано двох іноземців, яких підозрюють у збуті фальшивої валюти
Фото: Офіс генпрокурора

З Німеччини до України екстрадовали двох іноземців, яких підозрюють у збуті фальшивих доларів США. Наразі вони під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Прокуратура АР Крим та м. Севастополя у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглася екстрадиції до України двох громадян Азербайджану та Грузії, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США", — ідеться у повідомленні.

Зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України. 

Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставка — через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.

Підозрюваних викрили серпні 2021 року після чергового збуту підробленої валюти. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України (придбання, зберігання, перевезення та збут підробленої іноземної валюти).

Відтак зловмисники втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям.

Наразі обом обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі управління поліції в АР Крим та м. Севастополі.
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