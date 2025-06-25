В Україні затримали громадянина США. Понад 30 років його розшукували за сексуальні злочини проти дітей

Відомо, що затриманий раніше працював директором дитячого садка в штаті Аризона. Впродовж 1984–1991 років він вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей.

На території Київської області затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Аризона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

До моменту винесення вироку Вищим судом штату Аризона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції.

Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.