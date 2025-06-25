Уночі росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками

Зруйновані приміщення приватного підприємства і знищені сільськогосподарське обладнання та техніка.

Вночі росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом була Вилківська громада.

Про це повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

Незважаючи на активну роботу сил Протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки зруйновані приміщення приватного підприємства, знищені сільськогосподарське обладнання та техніка.

На щастя, люди не постраждали.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Сьогодні вночі росіяни застосували проти України 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Зафіксовано влучання в шести локаціях в Одеській, Сумській і Харківській областях. Більшість дронів вдалося збити.