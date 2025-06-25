ВЕНКОН: як система зворотного осмосу забезпечує вашу родину чистою водою без важких металів та хлору?

Виробники пропонують чимало різноманітних систем фільтрації різної ефективності. Фільтри, в яких використовується зворотний осмос, вважаються одними з найкращих. Вода після такої фільтрації не містить мінеральних домішок, іонів важких металів, не буде утворювати накипу. Як це працює і як така технологія може захистити вашу родину від небезпечних домішок у питній воді?

Як працює зворотний осмос?

Побутові установки зворотного осмосу, які пропонує інтернет-магазин ВЕНКОН – це системи фільтрації, які забезпечують найбільш ефективне очищення, видаляючи з води домішки усіх видів, включаючи солі, іони важких металів, віруси та бактерії. Ось як це працює:

Воду з водопроводу пропускають крізь напівпроникну мембрану під тиском. Особливість такої мембрани – здатність пропускати виключно молекули води, затримуючи всі домішки. Процес фільтрації відбувається в декілька етапів:

Попереднє очищення. Вода проходить через фільтри, що затримують великі домішки та хлор. Основне очищення. Вода під тиском розділяється на два потоки: очищену воду (пермеат) та воду з високою концентрацією домішок, що потрапляє в дренаж. Очищена вода збирається у накопичувальний бак, отже, споживач завжди має достатній запас води для побутових потреб. Постфільтрація. Перед тим, як потрапити до споживача, очищена вода може проходити через додатковий вугільний фільтр, що видаляє запахи та покращує смак води. Мінералізація. В деяких моделях зворотного осмосу встановлюється мінералізатор, що збагачує воду корисними мінералами – іонами кальцію, магнію, натрію та калію.

Головні переваги систем зворотного осмосу

Серед найголовніших переваг систем зворотного осмосу:

● Висока ефективність очищення – зворотний осмос дозволяє видалити до 99,99% домішок.

● Видалення присмаків та запахів. Використання системи зворотного осмосу дозволяє видалити з рідини речовини органічного походження: пестициди, продукти життєдіяльності мікроорганізмів.

● Висока енергоефективність та відсутність нагріву – адже осмос здійснюється виключно за рахунок тиску, отже, дозволяє уникнути великих витрат електроенергії.

● Фільтри зворотного осмосу не потребують складного обслуговування.

Як обрати систему зворотного осмосу для своєї родини?

Звісно, у такої системи є і деякі недоліки. Перш за все, система працює повільно, отже необхідно мати досить великий бак для накопичення чистої води. Окрім того, фільтрація здійснюється під тиском, отже, необхідно підібрати насос оптимальної потужності.

Втім, фахівці інтернет-магазину ВЕНКОН володіють знаннями та досвідом, тому охоче прийдуть вам на допомогу: проконсультують перед покупкою, допоможуть обрати необхідні аксесуари та додаткове обладнання, встановити систему зворотного осмосу у вашій оселі. Не зволікайте! Чиста вода – одна з найголовніших умов вашого здоров’я та довголіття.