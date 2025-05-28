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Мінгромад заявило, що після експертизи вартість будівництва Миколаївського водогону знизили на 25%

Нині водогін побудований на 70%. Його почали будувати у січні цього року. У профільному міністерстві розраховують, що водогін запрацює у серпні.

Мінгромад заявило, що після експертизи вартість будівництва Миколаївського водогону знизили на 25%
Фото: Мінгромад

Міністерство розвитку громад та територій заявило, що після проведення експертизи вартість будівництва Миколаївського водогону знизили на 25% – з 8,7 млрд грн до 6,2 млрд грн. 

Як повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, нині водогін побудований на 70%. Фактичне будівництво водогону розпочали в січні цього року. За його прогнозом, водогін запрацює у серпні. 

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Також міністр повідомив, що в проєкт додали важливі елементи. Зокрема, нову станцію забору води, захисні споруди та укриття для працівників. 

Крім того, передбачено подачу додаткових 50 тисяч метрів кубічних води на добу для фермерів на потреби системи зрошення. 

В проєкт також включили частотні перетворювачі, резервні генератори на кожну насосну станцію, систему оптоволокна, резервні лінії енергоживлення. 

Задіяно 273 одиниці спецтехніки та 550 робітників. Очікують, що об’єкт забезпечить стабільним водопостачанням понад 500 тисяч людей, мешканців Миколаєва, які живуть без очищеної води з травня 2022 року.

Потужність водогону: на забезпечення населення – 120 тис. метрів кубічних на добу, для фермерів – 50 тис. метрів кубічних на добу для потреб системи зрошення. Об’єкт має бути готовий вже влітку: в липні очікується пусконалагодження, а в серпні – початок роботи.

  • У квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, через який Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Відновити його не вдалося. Згодом у міські мережі пустили солону воду з лиману, а потім місто почало отримувати річкову воду гіршої якості, ніж була дніпровська. Після підриву росіянами Каховської ГЕС можливості для відновлення водопостачання з Дніпра немає.
  • 26 вересня 2024 року уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому уряд розраховує на його швидку реалізацію.
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