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Уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн

Кошти залучать, зокрема, у Європейського інвестиційного банку.

Уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн
Шмигаль у Миколаєві
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. 

“Найважливіший виклик у Миколаєві – це доступ мешканців до питної води.Російські терористи зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС. Для Миколаєва знайшли технічне рішення – постачання води з річки Інгулець. Цього року Уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом”, – написав Шмигаль.

Проте, як зазначив прем’єр, довгострокове вирішення проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до обласного центру

“Сьогодні разом із головою Миколаївської ОВА ознайомилися з деталями цього проєкту. Уряд затвердив відповідну програму. Є доручення президента. Орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 млрд грн. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом “Проєктуй та Будуй”, – розповів прем’єр-міністр.

Він зазначив, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому уряд розраховує на його швидку реалізацію.

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