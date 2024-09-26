26 вересня близько 13.00 росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Ворог атакував вокзал FPV-дронами. Постраждала залізнична станція Хутір-Михайлівський (м. Дружба) Шосткинського району.
Унаслідок обстрілу отримали поранення троє працівників вокзалу.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Росія на світанку 26 вересня (близько 5.00) завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Загинула літня жінка.