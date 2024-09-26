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Росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу на Сумщині, є поранені

Постраждали троє працівників вокзалу.

Росіяни вдарили дронами по залізничному вокзалу на Сумщині, є поранені
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

26 вересня близько 13.00 росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині.

залізничний вокзал на Сумщині
Фото: Сумська обласна прокуратура
залізничний вокзал на Сумщині

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Ворог атакував вокзал FPV-дронами. Постраждала залізнична станція Хутір-Михайлівський (м. Дружба) Шосткинського району.

Унаслідок обстрілу отримали поранення троє працівників вокзалу.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Росія на світанку 26 вересня (близько 5.00) завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Загинула літня  жінка.
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