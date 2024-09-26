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Біля КМДА мітингують інвестори "Київміськбуду" та "Укрбуду"

Протестувальники вийшли на проїзну частину Хрещатика, заважаючи руху транспорту.

Біля КМДА мітингують інвестори "Київміськбуду" та "Укрбуду"
Мітинг інвесторів "Київміськбуду" та "Укрбуду"
Фото: ІНВЕСТОРИ УКРБУД

Біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібрався мітинг інвесторів "Київміськбуду" та "Укрбуду". Люди вимагають відновити будівництво житлових комплексів, куди вони вклали свої гроші. 

Про це повідомляє "Суспільне".

Мітингувальники вийшли на проїзну частину Хрещатика, заважаючи руху транспорту. На місце прибули інспектори патрульної поліції. Вони переконують демонстрантів звільнити дорогу для автомобілів. Проїзд вулицею Хрещатик перекрито через акцію протесту.

Мітингувальники також вимагають від столичної влади добудувати житло для військових. 

Загалом на акцію зібралося близько 50 людей. Поспілкуватися з ними вийшов міський голова Віталій Кличко. Він, пояснив, що для відновлення робіт на будмайданчиках столичних житлових об'єктів "Київміськбуду" необхідні додаткові кошти. 

"Це не таємниця, що «Київміськбуд» потребує стартовий капітал", - сказав він.

За словами мера, ситуація з докапіталізацією компанії нині є досить складною. Юристи працюють над тим, щоб забезпечити найбільш ефективний і найшвидший шлях цього процесу. 

"Після запуску роботи компанії - інвестори отримають «дорожню карту» з чітко прописаними термінами будівництва", - зауважив Кличко.

  • Як повідомлялося, в лютому новопризначений президент "Київміськбуду" Василь Олійник провів першу зустріч з інвесторами житлових комплексів. Йшлося про плани, які втілюватиме команда, щоб відновити будівництво та виконати зобов'язання перед покупцями. 
  • У травні Комісія КМДА заявила, що запропонує владі докапіталізувати "Київміськбуд" на понад два мільярди гривень. У липні повноваження цієї комісії продовжили ще на три місяці.

У 2019 році президент Зеленський обіцяв, що КМБ добудує житлові об`єкти "Укрбуду", і інвестори не залишаться без квартир. Терміни здачі майже готових будників ЖК з 2020 року вже неодноразово переносили через затримки, а потім – через ковід. Під час повномасштабної війни будівництво остаточно зупинилися, а ексочільник КМБ Ігор Кушнір виїхав за кордон

Заручниками ситуації стали близько 40 тисяч інвесторів. Також зазначимо, що чотири ЖК розташовані на землях Міноборони, і військові мають там отримати житло.

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