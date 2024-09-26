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У Херсоні росіяни скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом

За сьогодні через агресію РФ у місті вже є двоє травмованих.

У Херсоні росіяни скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом
У Херсоні росіяни скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом
Фото: Херсонська МВА

Через російську агресію у Херсоні травмувалися двоє людей. Крім цього, окупанти скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"На розі вулиць у Дніпровському районі Херсона рашисти скинули вибухівку з безпілотника поруч із тролейбусом.  Перехожі та пасажири, на щастя, не травмувались. У водія стрес. В тролейбусі було вибито скло, яке вже замінили", – написав він у телеграмі. 

Також ушпиталено 64-річного чоловіка, який наступив на вибуховий пристрій "лепесток" у парковій зоні Дніпровського району міста близько 11.30. У нього вибухова травма і уламкові поранення. 

До медиків звернувся 53-чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. Зараз потерпілого дообстежують.

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