У Херсоні росіяни скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом

Через російську агресію у Херсоні травмувалися двоє людей. Крім цього, окупанти скинули вибухівку із дрона поруч із тролейбусом.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"На розі вулиць у Дніпровському районі Херсона рашисти скинули вибухівку з безпілотника поруч із тролейбусом. Перехожі та пасажири, на щастя, не травмувались. У водія стрес. В тролейбусі було вибито скло, яке вже замінили", – написав він у телеграмі.
Також ушпиталено 64-річного чоловіка, який наступив на вибуховий пристрій "лепесток" у парковій зоні Дніпровського району міста близько 11.30. У нього вибухова травма і уламкові поранення.
До медиків звернувся 53-чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. Зараз потерпілого дообстежують.
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