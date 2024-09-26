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На Донеччині за добу внаслідок російської агресії 4 людини загинули і 19 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Краматорськ, Гірник, Дронівка, Покровськ, Костянтинівка.

На Донеччині за добу внаслідок російської агресії 4 людини загинули і 19 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за добу внаслідок російської агресії 4 людини загинули і 19 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 25 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Краматорську, і 1 у Гірнику і Дронівці. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 вересня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 4 будинки, у Богоявленці — 3 знищено і 10 пошкоджено.

Покровський район. У Гірнику Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Покровській громаді пошкоджено підприємство і будинок. Під постійними обстрілами Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 1 — у Торському; у Зарічному зруйновано 3 будинки. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів: 10 у Тарасівці і 3 в Олександро-Калиновому. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і крамницю. У Краматорську 2 загиблих і 16 поранених, пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці, автомобілі.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Дронівці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Торецьку поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1504 людини, у тому числі 56 дітей.

Нагадаємо, уночі ППО збила над Україною 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети. Росіяни всього запустили 78 безпілотників та 6 ракет.

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