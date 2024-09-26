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Унаслідок російського авіаудару на Сумщині у власному будинку загинула літня жінка

Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. 

Унаслідок російського авіаудару на Сумщині у власному будинку загинула літня жінка
Наслідки авіаудару по Сумщині
Фото: Сумська облпрокуратура

Росія на світанку 26 вересня, близько 05:00 завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Загинула літня  жінка.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура. 

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 71-річна пенсіонерка. 

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Наслідки авіаудару по Сумщині
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки авіаудару по Сумщині

Наслідки авіаудару по Сумщині
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки авіаудару по Сумщині

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

  • У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу, ще чотири  ракети випустив по Одещині. 
  • У Сумах після обстрілу виявили нездетоновану авіабомбу "ФАБ-800".
  • Протиповітряна оборона збила 66 запущених Росією "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети.
  • На Прикарпатті ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, також від обстрілів постраждала столиця. 
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