Росія на світанку 26 вересня, близько 05:00 завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Загинула літня жінка.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 71-річна пенсіонерка.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки авіаудару по Сумщині

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки авіаудару по Сумщині

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.