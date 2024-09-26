Росія на світанку 26 вересня, близько 05:00 завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району. Загинула літня жінка.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 71-річна пенсіонерка.
"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
- У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу, ще чотири ракети випустив по Одещині.
- У Сумах після обстрілу виявили нездетоновану авіабомбу "ФАБ-800".
- Протиповітряна оборона збила 66 запущених Росією "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети.
- На Прикарпатті ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, також від обстрілів постраждала столиця.