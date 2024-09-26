Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідували.

В ніч на 26 вересня під час повітряної тривоги на Івано-Франківщині ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Івано-Франківській ОВА.

Частина міста частково залишилася знеструмленою, енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано.

Фото: ДСНС УКраїни Ліквідація наслідків атаки на Прикарпатті

Фото: ДСНС України Ліквідація наслідків атаки на Прикарпатті

На щастя, минулося без постраждалих.

Російська армія уночі атакувала і Київ. В місті працювала протиповітряна оборона, є ушкодження.