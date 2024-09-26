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Унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранені люди, серед них – підліток (доповнено)

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.

Унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранені люди, серед них – підліток (доповнено)
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

В ніч на 26 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу поранені люди, у тому числі підліток. Станом на 08:00 повідомляють по 8 поранених. Раніше у ОВА говорили про сімох постраждалих. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 08:00 він повідомив, що двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу знаходяться у лікарні. Чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості, а загальна кількість поранених зросла до 8 людей.

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.

Наслідки обстрілу Запоріжжя запорізька, обстріл, наслідки
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя запорізька, обстріл, наслідки
Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Понівечені приватні будинки. 

Поранені четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запоріжжя

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