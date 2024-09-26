Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.

В ніч на 26 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу поранені люди, у тому числі підліток. Станом на 08:00 повідомляють по 8 поранених. Раніше у ОВА говорили про сімох постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 08:00 він повідомив, що двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу знаходяться у лікарні. Чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості, а загальна кількість поранених зросла до 8 людей.

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу Запоріжжя запорізька, обстріл, наслідки

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу Запоріжжя

Понівечені приватні будинки.

Поранені четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.