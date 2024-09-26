Російська армія уночі атакувала Київ. В місті працювала протиповітряна оборона.

За даними голови КМВА Сергія Попка, внаслідок атаки в Печерському районі загорілася п'ятиповерхівка. Пожежа виникла на першому поверсі.

"Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", – розповів він.

Там пошкоджено два десятки авто, а ще уламки впали на територію дитсадка.

"Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів", – повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Рятувальники ліквідовують загоряння унаслідок атаки

Фото: ДСНС України в Telegram

Фото: ДСНС України в Telegram Рятувальник

Інформація про поранену дитину не підтвердилася.

Після 7 ранку Попко знову повідомив про роботу протиповітряної оборони. О 7:18 для столиці оголосили відбій.

За даними КМВА, загалом на Київ летіло понад 15 дронів.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом п'яти годин.