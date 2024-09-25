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Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі

Стенюк дозволив собі випад проти мусульман.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Антон Стенюк
Фото: скріншот з відео

Стендапер Антон Стенюк у своєму виступі здійснив відкритий випад проти людей за релігійною ознакою.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого, насправді, тут немає”, - написав Чубаров

В коментарі під цим дописом омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Нацполіції з проханням перевірити цей факт. Також Лубінець попросив відкрити кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

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"Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються юдеї", - йдеться у виступі Стенюка, який є резидентом українського стендап-проєкту "Підпільний стендап".

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