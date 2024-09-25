Лубінець: Росію виключили вже з третьої міжнародної організації

25 вересня на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор'я було схавлено рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій", — зазначає омбудсман.
Лубінець додає, поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, "дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє".
"Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду. Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", — наголосив Уповноважений.
- У березні цього року Росію вигнали із Дунайської комісії і оштрафували за несплату внесків.