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Лубінець: Росію виключили вже з третьої міжнародної організації

"Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії не зможуть поширювати свою пропаганду".

Лубінець: Росію виключили вже з третьої міжнародної організації
Фото: Дмитро Лубінець

25 вересня на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор'я було схавлено рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій", — зазначає омбудсман.

Лубінець додає, поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, "дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє".

"Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду. Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", — наголосив Уповноважений.

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