Лубінець: Росію виключили вже з третьої міжнародної організації

"Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії не зможуть поширювати свою пропаганду".

25 вересня на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсманів Середземномор'я було схавлено рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це вже третя організація омбудсманів, яка виключила Росію: найпершим це зробив Міжнародний інститут омбудсманів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій", — зазначає омбудсман.

Лубінець додає, поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, "дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє".

"Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду. Країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені", — наголосив Уповноважений.