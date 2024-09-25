Понад 400 людей померли від холери в Судані, де понад рік триває громадянська війна

Понад 430 людей померли від холери за останні декілька місяців у Судані, де триває громадянська війна. Відповідні дані озвучив міністр охорони здоров'я, пише BBC.

Число інфікованих перевищує 14 000. Спецпосланник США у Судані Том Перріелло повідомив, що допомога постраждалим дуже ускладнена через війну, внаслідок якої від початку минулого року загинули вже 150 000 людей.

Благодійна організація "Лікарі без кордонів" заявляла, що "регулярно зазнає перешкод з боку обох воюючих сторін, а гуманітарна відповідь залишається значно нижчою, ніж потрібно".

Холера характерна швидким поширенням та високою заразністю. Вона спричинює діарею та дегідрацію і може призвести до смерті. Про спалах захворювання в Судані оголосили в середині серпня. Окрім воєнних дій, поширенню хвороби сприяють зливи і повені, а також скупчення біженців у таборах.

Війна в Судані

У квітні 2023 в Судані спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування. Спецпризначенці Сил швидкого реагування почали боротьбу за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади.

У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролював суданський уряд, відомо також, що ці сили повʼязані з російською ПВК "Вагнера".