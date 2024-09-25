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ЗМІ: словацькому прем'єру Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею

Цю посилку виявила служба безпеки, яка відповідальна за охорону посадовців і дипломатів. 

ЗМІ: словацькому прем'єру Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею
Роберт Фіцо
Фото: Роберт Фіцо у фейсбуці

Сьогодні вранці прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею. Про це повідомили місцеві медіа Plus 7 dní та aktuality.sk. Інформацію підтвердили в пресслужбі уряду.

Усю пошту для голови уряду перевіряють співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб та дипломатичних місій. Їхню увагу до цієї посилки привернуло упакування, а коли вони перевірили конверт, то знайшли там я кулю.

"Конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, сьогодні був доставлений до Урядової канцелярії Словацької Республіки", – прокоментували в пресслужбі уряду.

Речник регіональної поліції Міхал Шайфф повідомив, що офіцери поліції відповідного підрозділу під юрисдикцією Регіонального управління поліції в Братиславі займаються справою.

  • Цього року Роберт Фіцо пережив замах: у нього стріляли. 15 травня під час виїзного засідання уряду в нього вистрілив 71-річний чоловік. Фіцо госпіталізували, після чого він проходив реабілітацію, а до роботи повернувся лише в липні. 
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