ЗМІ: словацькому прем'єру Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею

Сьогодні вранці прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею. Про це повідомили місцеві медіа Plus 7 dní та aktuality.sk. Інформацію підтвердили в пресслужбі уряду.
Усю пошту для голови уряду перевіряють співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб та дипломатичних місій. Їхню увагу до цієї посилки привернуло упакування, а коли вони перевірили конверт, то знайшли там я кулю.
"Конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, сьогодні був доставлений до Урядової канцелярії Словацької Республіки", – прокоментували в пресслужбі уряду.
Речник регіональної поліції Міхал Шайфф повідомив, що офіцери поліції відповідного підрозділу під юрисдикцією Регіонального управління поліції в Братиславі займаються справою.
- Цього року Роберт Фіцо пережив замах: у нього стріляли. 15 травня під час виїзного засідання уряду в нього вистрілив 71-річний чоловік. Фіцо госпіталізували, після чого він проходив реабілітацію, а до роботи повернувся лише в липні.