Ердоган вважає, що війну в Україні можна закінчити дипломатичним шляхом і на умовах територіальної цілісності

Туреччина готова вжити всіх можливих заходів, зокрема виступити медіатором, для досягнення стійкого миру між Україною і Росією, сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Глави країн говорили за зачиненими дверима на полях 79 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Anadolu. Вони обговорили двосторонні відносини, хід війни, мирні зусилля та регіональні і глобальні виклики.
Туреччина продовжує вважати, що російська війна проти України може завершитися шляхом діалогу і зі збереженням територіальної цілісності та суверенітету України.
"Ердоган додав, що триватимуть зусилля для відновлення Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, що може відкрити двері до миру між Києвом і Москвою", – йдеться у повідомленні.
- Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Нью-Йорку повідомив, що обговорив з турецьким президентом роль його країни в реалізації Формули миру.
- Туреччина неодноразово пропонувала себе як медіатора для мирних переговорів між Україною і Росією. У 2022 в цій країні відбувалися зустрічі української делегації з представниками країни-окупанта, але потім дипломатичні перемовини щодо миру з Росією закінчили через її неготовність до закінчення війни.
- За даними Politico, Україна сподівається, що досягти миру допоможе Індія. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вважає, що Україні для закінчення війни доведеться йти на компроміси, але це не повинні бути територіальні поступки.