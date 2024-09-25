Ердоган вважає, що війну в Україні можна закінчити дипломатичним шляхом і на умовах територіальної цілісності

Туреччина готова вжити всіх можливих заходів, зокрема виступити медіатором, для досягнення стійкого миру між Україною і Росією, сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Глави країн говорили за зачиненими дверима на полях 79 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Anadolu. Вони обговорили двосторонні відносини, хід війни, мирні зусилля та регіональні і глобальні виклики.

Туреччина продовжує вважати, що російська війна проти України може завершитися шляхом діалогу і зі збереженням територіальної цілісності та суверенітету України.

"Ердоган додав, що триватимуть зусилля для відновлення Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, що може відкрити двері до миру між Києвом і Москвою", – йдеться у повідомленні.