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Ердоган вважає, що війну в Україні можна закінчити дипломатичним шляхом і на умовах територіальної цілісності

Турецький президент знову підтвердив готовність виступити медіатором іж Україною і росіянами. 

Ердоган вважає, що війну в Україні можна закінчити дипломатичним шляхом і на умовах територіальної цілісності
Зеленський та Ердоган
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Туреччина готова вжити всіх можливих заходів, зокрема виступити медіатором, для досягнення стійкого миру між Україною і Росією, сказав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Глави країн говорили за зачиненими дверима на полях 79 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Anadolu. Вони обговорили двосторонні відносини, хід війни, мирні зусилля та регіональні і глобальні виклики.

Туреччина продовжує вважати, що російська війна проти України може завершитися шляхом діалогу і зі збереженням територіальної цілісності та суверенітету України.

"Ердоган додав, що триватимуть зусилля для відновлення Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, що може відкрити двері до миру між Києвом і Москвою", – йдеться у повідомленні. 

  • Володимир Зеленський за результатами зустрічі в Нью-Йорку повідомив, що обговорив з турецьким президентом роль його країни в реалізації Формули миру. 
  • Туреччина неодноразово пропонувала себе як медіатора для мирних переговорів між Україною і Росією. У 2022 в цій країні відбувалися зустрічі української делегації з представниками країни-окупанта, але потім дипломатичні перемовини щодо миру з Росією закінчили через її неготовність до закінчення війни.
  • За даними Politico, Україна сподівається, що досягти миру допоможе Індія. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вважає, що Україні для закінчення війни доведеться йти на компроміси, але це не повинні бути територіальні поступки. 
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