У жовтні в Німеччині має відбутись зустріч президентів США та Франції, а також голів урядів Великобританії та Німеччини, - ЗМІ

Очікується, що Байден відвідає Німеччину з 10 по 12 жовтня.

У жовтні президент США Джо Байден має відвідати Німеччину.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах Берліна.

Очікується, що Байден відвідає Німеччину з 10 по 12 жовтня.

За інформацією видання, федеральний уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Запланована зустріч, також за участі Олафа Шольца, у так званому форматі “четвірки”, скоріш за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

Крім того, Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.