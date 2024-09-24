Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
ГоловнаСвіт

У жовтні в Німеччині має відбутись зустріч президентів США та Франції, а також голів урядів Великобританії та Німеччини, - ЗМІ

Очікується, що Байден відвідає Німеччину з 10 по 12 жовтня.

У жовтні в Німеччині має відбутись зустріч президентів США та Франції, а також голів урядів Великобританії та Німеччини, - ЗМІ
Кір Стармер та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

У жовтні президент США Джо Байден має відвідати Німеччину.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах Берліна.

Очікується, що Байден відвідає Німеччину з 10 по 12 жовтня.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За інформацією видання, федеральний уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера

Запланована зустріч, також за участі Олафа Шольца, у так званому форматі “четвірки”, скоріш за все, буде стосуватися передусім підтримки України. 

Крім того, Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies