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Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

Співрозмовники говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим.

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом
Володимир Зеленський і Олаф Шольц, зустріч 23 вересня 2024 року
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сьогодні, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру”, - повідомив Зеленський. 

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Президент України зазначив, що зараз йде підготовка другого Саміту миру, і наголосив, що це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи. 

Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку, і зазначив, що разом вдалось врятувати тисячі життів.

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