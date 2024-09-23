Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

Сьогодні, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру”, - повідомив Зеленський.

Президент України зазначив, що зараз йде підготовка другого Саміту миру, і наголосив, що це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку, і зазначив, що разом вдалось врятувати тисячі життів.