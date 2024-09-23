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ЦПК: нардеп Одарченко втік до Румунії

Детективи НАБУ озвучили цю інформацію на засіданні ВАКС. 

ЦПК: нардеп Одарченко втік до Румунії
Андрій Одарченко
Фото: Андрій Одарченко

Народний депутат Андрій Одарченко, підозрюваний в корупційному злочині, виїхав з України до Румунії, повідомили під час засідання Вищого антикорсуду. Він перетнув кордон в районі Красноїльська Чернівецької області, пише Центр протидії корупції з посиланням на дані НАБУ.

Також на засіданні суду повідомили, що спікер Верховної Ради закордонного відрядження підозрюваному нардепу не підписував. Прокуратура через втечу депутата внесла клопотання про стягнення застави і клопотання про заміну запобіжного заходу на утримання під вартою.

Про втечу Одарченка за кордон стало відомо нещодавно, коли він не з'явився на суд. Адвокати запевнили, що не в курсі, де подівся їхній підзахисний. Згодом з'явилися попередні дані про втечу Одарченка за кордон. Цю інформацію підтвердили в НАБУ, після чого депутата оголосили в розшук.

А тим часом Верховна Рада після майже року від оголошення підозри за спробу підкупу керівника Агентства відновлення вирішила розглянути питання про виключення Одарченка з антикорупційного комітету. 

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