У керівника сервісного центру МВС Дніпропетровщини можуть конфіскувати готівку і авто

На рішення ще можуть подати апеляцію.

ВАКС постановив конфіскувати 4,6 млн грн готівки та Škoda Kodiaq у керівника сервісного центру МВС Дніпропетровщини Олександра Савченка.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов САП і визнала необґрунтованими активи, які виявили у начальника сервісного центру МВС у Дніпропетровській області Олександра Савченка. Якщо рішення встоїть у апеляції, то ці активи cтягнуть у дохід держави", – йдеться у повідомленні.

У травні 2024 року у помешканні та автівці, яким користується посадовець, виявили майже 5 млн грн готівки, "походження якої викликає сумнів".

Крім того, з’ясувалось, що син посадовця придбав за дорученням батька авто Škoda Kodiaq 2023 року випуску та вартістю понад 2 млн грн.

Втім, ані Савченко, ані особи, які начебто позичили йому кошти, не мали для цього достатньо законних доходів.

Тому судді ВАКС визнали ці активи необґрунтованими (4,6 млн грн і автомобіль) та постановили стягнути це майно в дохід держави. Це рішення може бути оскаржене до апеляції.