Колишній голова Дніпропетровської ОВА вийшов під заставу 30 млн грн

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн.

Колишній голова Дніпропектровської ОВА Валентин Резніченко, якому 16 вересня суд обрав запобіжний захід, вийшов під заставу.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП Ольга Постолюк, пише "Українська правда".

Зазначається, що за Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів застави.

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн.

12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.