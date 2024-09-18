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Колишній голова Дніпропетровської ОВА вийшов під заставу 30 млн грн

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. 

Колишній голова Дніпропетровської ОВА вийшов під заставу 30 млн грн
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Колишній голова Дніпропектровської ОВА Валентин Резніченко, якому 16 вересня суд обрав запобіжний захід, вийшов під заставу. 

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП Ольга Постолюк, пише "Українська правда".

Зазначається, що за Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів застави. 

Наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. 

12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

  • 16 вересня ексочільнику Дніпропетровської ОВА Резніченку суд призначив 30 млн грн застави, його пособнику - 15 млн грн.
  • НАБУ і САП тоді повідомили, що викрили масштабну корупційну схему у дорожній сфері, у результаті якої під час війни зловмисники завдали державі збитків на понад 286 млн грн збитків.
  • У серпні цього року у приміщеннях мерії Дніпра та обласної військової державної адміністрації пройшли обшуки. 
  • Вони були пов'язані з розслідуванням справи відбудови доріг фірмою дівчини ексголови ОВА Валентина Резніченка. Однак також стосувалися підрядників і проводили ці обшуки за ухвалою Печерського районного суду Києва, повідомляли тоді LB.ua обізнані з ситуацією співрозмовники.
  • За даними слідства, низка суб'єктів господарювання, пов'язана з так званою групою "братів Дубинських" (чиї структури були основними підрядниками у вищезгаданих справах) задля розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації штучно завищила вартість матеріалів для проведення робіт на комунальних об'єктах. Для цього використали низку підконтрольних фірм, які купували матеріали. Завищення вартості оцінили в три-чотири рази. 
  • На початку листопада 2022-го журналісти "Схем" опублікували розслідування про те, як пов'язана з дівчиною тодішнього голови ОВА Дніпропетровщини Валентина Резніченка фірма отримала тендерів на відбудову інфраструктури на 1,5 млрд гривень. Це рекордна сума у порівнянні з фінансуванням відновлення доріг у інших регіонах. Ця фірма – "Будінвест Інжиніринг", і її співвласники – Яна Хланта (пов'язана з Резніченком) і Павло Чухно – віцепрезидент дніпровського баскетбольного клубу "Прометей", менеджер і партнер дніпровських бізнесменів Володимира та Леоніда Дубинських. 
  • Радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомляв, що на підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії.
  • У грудні того року у Резніченка провело обшуки Національне антикорбюро. Також обшукували так званого ідеолога "Великого будівництва" Юрія Голика. Резніченка відправили у відставку в січні 2023. 
  • Слідчі дії тривають досі, і навесні цього року, за даними джерел УП в антикорупційних органах і політичних колах, НАБУ знову провело обшуки в Резніченка у справі про його подругу Яну Хланту, чия фірма під час повномасштабної війни отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг.
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