У справі про "Велике будівництво", крім Резніченка, обшукали і Голика, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро 26 грудня обшукало координатора проєкту "Велике будівництво" Юрія Голика. Слідчі дії відбулися у котеджному містечку в Києві.

Відповідну інформацію оприлюднили УП і Радіо Свобода.

Вчорашні обшуки були повʼязані з "Великим будівництвом" і проходили в Дніпрі, зокрема у голови ОДА Валентина Резніченка та у компанії-підрядника, що займається відбудовою інфраструктури. Це – "Будінвест Інжиніринг", повʼязана з подругою Резніченкою Яною Хлантою.

"Як йшлося у раніше опублікованих розслідуваннях «Схем» та «УП», Юрій Голик називає себе консультантом «Великого будівництва» та присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України. За даними журналістів, він пов’язаний з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, у якого, як повідомлялось раніше, проводили обшуки НАБУ, та з його дівчиною, фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку була оформлена половина приватної фірми «Будінвест Інжиніринг», що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни", – зазначили журналісти.

Голик слідчі дії журналістам не прокоментував.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що Дніпропетровська ОВА виділила рекордоні кошти – 2,314 млрд гривень – на відбудову доріг в області. При цьому сума вища, ніж виділена в областях, де шляхи постраждали від російських обстрілів значно більше.

Більше половини суми – 1,5 млрд – припали на одну фірму під назвою "Будінвест", якою в рівних долях володіє Яна Хланта і Павло Чухно. Хланта є близькою до Резніченка – вони багато разів подорожували за кордон разом, і вона отримувала зарплату в фірмі, що на 100% належить Резніченку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що на підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії.

Офіс президента прокоментує розслідування після того, як будуть отримані всі пояснення від обласної адміністрації і від компанії, про яку йшлося в журналістському розслідуванні.