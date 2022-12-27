На Київщині 806 людей долучилися до “Армії відновлення”

Вони отримують від 6 700 гривень на місяць.

До виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту “Армія відновлення” у Київській області вже долучилися 806 людей.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

В ОВА нагадали, що у програмі беруть участь українці, які втратили роботу, проте мають бажання працювати на економічному фронті. Залученість до цього проєкту дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату.

На період, коли людина задіяна до виконання суспільно корисних робіт, виплата допомоги призупиняється та продовжується після завершення участі. Їй також нараховується страховий стаж.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. На Київщині найчастіше людей залучають до:

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

благоустрою та впорядкування територій;

прибирання місць накопичення сміття.

Нагадаємо, станом на середину грудня до “Армії відновлення” долучилися 3 314 українців.