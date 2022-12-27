Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Чорноморський флот став береговою обороною, - Буданов
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині 806 людей долучилися до “Армії відновлення”

Вони отримують від 6 700 гривень на місяць.

На Київщині 806 людей долучилися до “Армії відновлення”
Фото: pkrv.dp.gov.ua

До виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту “Армія відновлення” у Київській області вже долучилися 806 людей.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

В ОВА нагадали, що у програмі беруть участь українці, які втратили роботу, проте мають бажання працювати на економічному фронті. Залученість до цього проєкту дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату.

На період, коли людина задіяна до виконання суспільно корисних робіт, виплата допомоги призупиняється та продовжується після завершення участі. Їй також нараховується страховий стаж.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. На Київщині найчастіше людей залучають до:

  • розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
  • благоустрою та впорядкування територій;
  • прибирання місць накопичення сміття.

 

Нагадаємо, станом на середину грудня до “Армії відновлення” долучилися 3 314 українців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також