Попри "бавовну" на російському аеродромі загроза ракетних ударів не минула, – Ігнат

Не виключено, що ворог може вдарити і перед Новим роком.

Попри вибухи на російському аеродромі "Енгельс" загроза повітряних атак ворога не минула. Не виключено, що росіяни спробують вдарити на новорічні свята.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Можливо, якісь корективи вони там зроблять. І президент, і вище військове керівництво наголошують, що загроза не минула нікуди, окупанти не полишили намірів своїх підступних. Можливо, десь під новорічні свята, можливо, в якісь інші дати, щоб бити по нашій інфраструктурі", – наголосив він.

Зараз Росія продовжує утримувати морські носії ракет в Чорному і Середземному морях. Літаки після вибухів на "Енгельсі" розосередили, хоча там ще залишається певна кількість літаків.

"Після цих подій взагалі активність під вечір ворожої авіації суттєво було зменшено. Можливо, окупанти не могли отямитись від тієї бавовни", – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на понеділок на російському "Енгельсі" знову лунали вибухи – вдруге за місяць. Під час першої серії вибухів там були пошкоджені стратегічні бомбардувальники.

Після вчорашнього інциденту Ігнат повідомив, що ці вибухи – наслідок російської агресії.