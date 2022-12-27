Учні деяких зруйнованих росіянами шкіл отримають планшети для навчання, - Мінцифри

Поки що чиновники збираються передати планшети учням 12-ти таких шкіл.

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт, в рамках якого учні 12 навчальних закладів, зруйнованих внаслідок російської агресії, отримають п'ять тисяч планшетів для навчання.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

“Освітні ініціативи – один із пріоритетів Мінцифри. Тож спільно з партнерами підтримуємо учнів, школи яких були зруйновані через російську агресію. 12 таких навчальних закладів отримають 5 000 планшетів, щоб діти могли продовжити навчання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес передачі техніки вже стартував. Так, нещодавно 451 школяр у Бучанському районі Київської області вже отримав сучасні девайси з комплектом навчальних програм.

Очікується, що це дозволить учням здобувати сучасну та якісну освіту з будь-якого куточка України. Також українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, яке допоможе інтегрувати нове обладнання в навчальний процес.

Також зазначається, що реалізація проєкту стала можливою завдяки синергії зусиль та можливостей партнерів: Міжнародній компанії ASBISc Enterprises, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства Освіти і Науки України, НГО «7Fields».

Нагадаємо, раніше Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 5 тисяч ноутбуків для навчальних закладів України. Ноутбуки надані безкоштовно західними організаціями та компаніями.