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​До Білорусі, схоже, перекинули елементи першої гвардійської танкової армії Росії, – Міноборони Британії

Бої продовжують зосереджуватись у Бахмуті та в районі Сватового. 

​До Білорусі, схоже, перекинули елементи першої гвардійської танкової армії Росії, – Міноборони Британії
Фото: EPA/UPG

Протягом двох діб бойові дії зосереджується на Бахмутському напрямку в Донецькій області та поблизу Сватового в Луганській. Росія продовжує часті невеликі напади, хоча їй вдалося заволодіти лише малою кількістю територій.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"На півночі елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь. Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність", – вважають у міністерстві. 

Нагадаємо, першу гвардійську армію розгромили ще на початку повномасштабного вторгнення. Потім удару по її підрозділах було завдано у вересні – на Харківському напрямку. Перша гвардійська танкова армія, згідно з відкритими даними, дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. Бере початок з часів Другої світової, але її діяльність відновили в листопаді 2014-го – Путін ухвалив це рішення у звʼязку з розвʼязаною ним війною на Сході України. 

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