​До Білорусі, схоже, перекинули елементи першої гвардійської танкової армії Росії, – Міноборони Британії

Протягом двох діб бойові дії зосереджується на Бахмутському напрямку в Донецькій області та поблизу Сватового в Луганській. Росія продовжує часті невеликі напади, хоча їй вдалося заволодіти лише малою кількістю територій.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"На півночі елементи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь. Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність", – вважають у міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zSgoRgPkUe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 27, 2022

Нагадаємо, першу гвардійську армію розгромили ще на початку повномасштабного вторгнення. Потім удару по її підрозділах було завдано у вересні – на Харківському напрямку. Перша гвардійська танкова армія, згідно з відкритими даними, дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. Бере початок з часів Другої світової, але її діяльність відновили в листопаді 2014-го – Путін ухвалив це рішення у звʼязку з розвʼязаною ним війною на Сході України.