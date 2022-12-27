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​Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджені приватні будинки, газогони і лінії електропередач

Загиблих і поранених немає. 

​Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджені приватні будинки, газогони і лінії електропередач
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі 27 грудня російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“40 ворожих снарядів прилетіли у три громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Резніченко додав, що у Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються. У решті районів тривога сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, у лікарні померла пʼята жертва удару росіян по будинку в Кривому Розі. 

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