Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”

“Виконуйте наші пропозиції для свого блага".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок поставив Україні ультиматум щодо виконання пропозицій Москви.

Про це пише Reuters.

Вони включають здачу території, яку контролює Росія, або “її армія вирішить це питання”.

“Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеці Росії, що виходять звідти, зокрема наших нових земель, добре відомі ворогу. Суть проста: виконуйте їх для свого блага. Інакше питання вирішуватиме російська армія”, – цитує Лаврова російське державне агентство ТАСС.

Видання зазначає, що ця заява прозвучала через день після того, як президент Володимир Путін заявив, що він відкритий до переговорів.

“Київ та його західні союзники відхилили пропозицію Путіна переговори, його війська обстрілюють українські міста ракетами та ракетами, а Москва продовжує вимагати від Києва визнати захоплення п’ятої частини країни”, – пише Reuters.

Нагадаємо, раніше Лавров розповсюдив дезінформацію про занепокоєння РФ через “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”.