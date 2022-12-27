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Міноборони має дані про те, скільки представників приватних військових компаній воюють в Україні, - Маляр

Але офіційно таку інформацію може подавати лише Генеральний штаб ЗСУ.

Міноборони має дані про те, скільки представників приватних військових компаній воюють в Україні, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Міністерство оборони має дані про те, скільки представників приватних військових компаній воюють в Україні.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"В нас є такі дані. Але офіційно ці дані тільки Генеральний штаб подає, коли вони вважають за можливе це оголошувати", - зазначила Маляр.

За її словами, місцем найбільшого скупчення бойовиків ПВК є Донеччина.

"Найбільше сконцентровано - це Донецька область. Ми бачимо що є певний рух там. На білоруському кордоні. Частину вони вивели з півдня", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що майже 300 поранених "вагнерівців" привезли на лікування в окупований Біловодськ на Луганщині.

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