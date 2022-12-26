Головне за день. Понеділок, 26 грудня

Гуманітарна ситуація в Бахмуті, процес виключення Росії з Ради безпеки ООН, аварійні відключення електроенергії в Києві та на Київщині. Яким запам’ятається 306-й день повномасштабної війни

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що російські окупанти змушені оборонятися на Новопавлівському та Херсонському напрямках. При цьому намагаються поліпшити своє тактичне положення Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Також росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках. За добу ворог здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів.

Українська авіація завдала удару по району зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 26 грудня – в новині.

Прифронтові населені пункти Донецької області, у тому числі Бахмут, зруйновані на 60%.

“Весь світ уже спостерігав ті фото, в якому жахливому стані наразі перебувають історичні будівлі Бахмута, які мають культурну цінність, заклади освіти. Взагалі це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких, там де ворог намагався просуватися та окуповувати території", – заявив в ефірі телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко додав, що росіяни не шкодують сил, намагаючись просунутися на бахмутському напрямку, але зазнають величезних втрат.

У Бахмуті наразі залишається близько 10 тис. місцевих мешканців. Через зруйновану інфраструктуру подати централізоване електропостачання та водопостачання немає можливості.

Кількість жертв російського удару по будинку в Кривому Розі, здійсненого 16 грудня, зросла до пʼяти. В лікарні помер 51-річний Анатолій Калініченко.

Десять днів медики боролися за його життя, але отримані поранення були критичними, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

"На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня. Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні", – написав Вілкул.

Станом на 26 грудня через перевищення лімітів споживання у Києві та Київській області діють аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго.

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Також є обмеження у системі передачі електроенергії через значні пошкодження магістральних мереж масованими російськими атаками. На об’єктах генерації та електромережах тривають ремонтні роботи.

"Ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує", – зазначили в Укренерго.

Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

“Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому”, – зазначається у заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав і обов'язків СРСР. З точки зору міжнародного права, неврегульованим залишається і питання статусу держави-члена ООН та постійного члена Ради Безпеки ООН, яким користується Російська Федерація.

У заяві наголошується, що Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з її назвою.

“Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав. Російська Федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Це відбулося на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім’я генерального секретаря ООН, який був відправлений 24 грудня 31 рік тому”, – стверджують в МЗС.

Подробиці – в новині.

З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді.

Намісник Лаври записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Зокрема йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву. За словами митрополита Павла, їхня оренда закінчується 31 грудня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння. Про це, за словами Павла, йому повідомив директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра". Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень лаври.

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