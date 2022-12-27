Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Івано-Франківщині скорочують комендантську годину

З 11 січня комендантська година буде знову на годину довше.

На Івано-Франківщині скорочують комендантську годину
Фото: Руслан Марцинків

В Івано-Франківській області на період новорічних і різдвяних свят скоротять тривалість комендантської години.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області, повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

"З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00", - йдеться в повідомленні.

А вже з 11 січня тривалість комендантської години в області повернеться до нинішньої - з 23:00 до 5:00 ранку.

Нагадаємо, що із 25 грудня комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 по 5:00. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також