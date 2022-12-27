На Івано-Франківщині скорочують комендантську годину

З 11 січня комендантська година буде знову на годину довше.

В Івано-Франківській області на період новорічних і різдвяних свят скоротять тривалість комендантської години.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області, повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

"З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00", - йдеться в повідомленні.

А вже з 11 січня тривалість комендантської години в області повернеться до нинішньої - з 23:00 до 5:00 ранку.

Нагадаємо, що із 25 грудня комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 по 5:00.