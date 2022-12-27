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Окупанти на лівобережжі Херсонщини побоюються нашої відповіді, - Гуменюк

Загарбники водночас продовжують вогневий терор правого берега Дніпра.

Окупанти на лівобережжі Херсонщини побоюються нашої відповіді, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти маневрують на південному напрямку, а Збройні сили України завдають їм суттєвих ударів.

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Громадське радіо.

«Ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді, вони її відчувають, вона — досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже «смачні», і ви їх почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не «комарі» — це вже суттєві «бджоли», — сказала вона.

За словами Гуменюк, загарбники «продовжують вогневий терор правого берега Дніпра», обстрілюючи деокуповані території й ті, які не були «під чоботом ворога», з метою тиску на мирне населення.

Нагадаємо, що за минулу добу російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області та 11 разів атакували Херсон.

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