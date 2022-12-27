З початку року СБУ нейтралізувала сотні кібератак на українські ТЕЦ та обленерго, - Вітюк

Українські кіберпідрозділи тепер не тільки ефективно тримають оборону, а й самі потужно атакують ворога.

З початку року Служба безпеки нейтралізувала сотні російських кібератак на об’єкти енергетики України, з яких майже 30 могли стати надкритичними.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"Ракетні удари по українських об’єктах енергетики дуже часто супроводжуються і кібератаками. Очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною", - сказав він.

Також Вітюк розповів, що з жовтня цього року системні кібератаки РФ відбуваються на енергетичну інфраструктуру України. Раніше ворог також атакував електронні системи наших енергооб’єктів, хоч і не так масово.

"Були і конкретні спроби вимкнути світло, і знищити цифрову інфраструктуру окремих обленерго і ТЕЦ. На щастя, ми змогли запобігти цьому", - зазначив він.

Вітюк підкреслив, що кіберпідрозділи СБУ стали значно сильнішими за цей рік. І тепер вони не тільки ефективно тримають оборону на кіберфронті, а й самі потужно атакують ворога.

Нагадаємо, у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, а в 2022 їхня кількість зросла у понад 3 рази.