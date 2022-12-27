Кількість новорічних корпоративів зменшилась удвічі, а дитячих свят – майже не змінилася, – дослідження

У новорічну ніч працюватимуть ресторани, які зареєструвалися як пункти незламності.

Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, а кількість дитячих свят практично не змінилася.

Про це повідомила у фейсбуці співзасновник Національної ресторанної асоціації України (NRA of Ukraine) Ольга Насонова за результатами опитування.

"Корпоративів майже вдвічі менше, ніж в минулому році. Хтось не відмічає з ідеологічних міркувань, у інших співробітники розбіглись по різних країнах, або просто у компаній немає грошей. Побічний ефект зменшення корпоративів: музиканти без роботи, а з ними діджеї і танцюристки. Але дитячі свята – це святе", – написала вона.

Експертка додала, що наразі більшість ресторанів пропонує так звані новорічні кошики.

"Це пропозиція для новорічного столу, набір страв на будь-який смак. Іноді за об'ємом це навіть не кошики, а новорічні телеги, бо пропонують набір страв 5,10,20 кг. Вимучені виключенням світла та води хазяйки зможуть нагодувати своїх гостей, як в ресторані. На цю послугу є досить великий попит з причин відключення світла, а святкувати Новий рік без заваленого їжею столу ми не звикли", – зазначила Насонова.

Вона також прогнозує також збільшення обсягів замовлень кур'єрів.

Щодо новорічної ночі, то майже всі ресторани країни будуть закриті через комендантську годину. Проте частина закладів зможуть запропонувати цю послугу.

Експертка додала, що також у новорічну ніч працюватимуть заклади, які зареєструвалися як пункти незламності.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Києві не будуть скасовувати комендантську годину на новорічні свята.