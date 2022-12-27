​​СБУ викрила більше тисячі поширювачів фейків про війну в Україні з початку повномасштабного вторгнення

Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру.

З початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру.

Про повідомляє СБУ.

"СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення", – розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Він додав, що наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і тому, що СБУ діє проактивно – намагається працювати на випередження, а не боротися з наслідками.

Також Ілля Вітюк наголосив, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.

Зазначається, що цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України.

Водночас Ілля Вітюк зауважив, що потужний кіберспротив – це результат взаємодії багатьох людей і організацій, бо громадяни України перетворилися на справжню кіберТрО.

Нагадаємо, з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну. У 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, а в 2022 їхня кількість зросла у понад 3 рази.