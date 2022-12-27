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У Генштабі оцінили втрати російської армії у війні з Україною у 103 220 осіб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

У Генштабі оцінили втрати російської армії у війні з Україною у 103 220 осіб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 103 220 осіб і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 016 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 998 (+2) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 179 (+1).

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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