У Генштабі оцінили втрати російської армії у війні з Україною у 103 220 осіб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 103 220 осіб і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 016 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 998 (+2) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+1).
Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.