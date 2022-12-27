Лубінець пояснив, коли зниклого безвісти військового суд може визнати померлим

Родина може звернутися до суду, якщо військовий зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк більше ніж 2 роки.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, коли зниклого безвісти військового можуть визнати померлим.

“Якщо Захисник зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк більше ніж 2 роки (або мінімум 6 місяців за окремих умов), родина може звернутися до суду з заявою про визнання його померлим та в подальшому звернутися за отриманням відповідних виплат”, – написав Лубінець у Телеграмі.

У заяві потрібно зазначити чи надати відповідно до статті 318 ЦПК:

причини неможливості одержання та відновлення документів, що посвідчують факт смерті, або докази, що його підтверджують;

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (свідчення очевидців, медичні документи про смерть);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).

Суд може оголосити померлою особу, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями, через 2 роки. Проте, коли відомі обставини зникнення (брав участь у бойовій задачі і не повернувся), тоді людина може бути оголошена померлою через 6 місяців.

Рішення суду про визнання особи померлою є підставою для одержання свідоцтва про смерть у органах РАЦС.

Нагадаємо, в уряді нагадали про роботу регіональних офісів Уповноваженого зі зниклих безвісти. Щоденно на гарячу лінію Офісу Уповноваженого надходять сотні дзвінків від людей, які втратили зв’язок зі своїми рідними.

Звернутися до регіональних координаторів можна через гарячу лінію Уповноваженого за телефоном: 0 800 339 247.