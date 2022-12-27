У Конгресі США розглядають альтернативи статусу “країна-спонсор терозму” для РФ, – Маркарова

У Конгресі США розглядають альтернативну можливість надати Росії статус “країни-агресора”, “країни-терориста” чи “країни-агресора, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення”.

Про це посол України в США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю Суспільному.

Так, Україна зараз веде перемовини з партнерами про те, що Росію необхідно додали у список “країн-спонсорів тероризму”, куди зараз входять Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

Це робиться для того, аби "включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати РФ".

“Ми, звичайно, розуміємо, що вона не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А Росія сама терорист. Тобто це країна, у якої регулярна армія, уряд, президент, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією і тероризмом. Тому одне питання – це як ми назвемо, так би мовити, Росію, інше питання – що за цією назвою стоятиме”, – зазначила дипломатка.

Щодо альтернативних статусів, то їх можна запровадити через прийняття Конргесом відповідного нового закону.

“Це зараз в активному обговоренні. Для нас це пріоритет, бо ми хочемо перше – назвати правильно і надати оцінку законодавче і політично, а друге і найголовніше – це що ж буде в суті цих обмежень. І ми вважаємо, що мають бути максимальні обмеження, як з точки зору законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролю експортних, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну. Це ще все в роботі. Це ключовий пріоритет на 2023 рік”, – додала вона.

Нагадаємо, Верховна рада України визнала РФ державою-терористом 14 квітня 2022 року. 3 травня 2022 року Україна звернулася до Палати представників та Сенату Конгресу США із закликом визнати РФ спонсором тероризму.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом.

23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада визнала Росію державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом агресії Росії.

24 листопада у Нідерландах Палата представників парламенту визнала Росію державою-спонсором тероризму через її вторгнення в Україну.

Також державою-спонсором тероризму Росію визнали Литва, Латвія та Естонія.

Окрім того, Сейм Польщі 14 грудня ухвалив резолюцію, яка визнає РФ країною, яка підтримує тероризм.