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З 24 лютого кількість працюючих в Україні гуманітарних організацій збільшилась в 5 разів

Гуманітарні організації продовжують підтримку України. 

З 24 лютого кількість працюючих в Україні гуманітарних організацій збільшилась в 5 разів
Фото: Ярослав Янушевич

В Україні працюють 700 гуманітарних організацій - це і міжнародні агентства, і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у 5 разів більше, ніж до 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.  

“Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування”, - повідомила пресслужба. 

Зазначається, що з 24 лютого агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на суму більше 3 млрд доларів. З цих коштів третина була виплачена у формі грошової допомоги, її отримала понад 5 млн українців. 

Загалом з 24 лютого гуманітарна допомога охопила 13,6 млн українців.

Як зазначив заступник Генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, пріоритетом для гуманітарних організацій на наступний рік стане допомога у відновленні постачання електроенергії, відбудова зруйнованих будинків і розмінування територій. 

Нагадаємо, Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

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