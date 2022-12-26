​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ
Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону, - Східне угруповання ЗСУ
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, ще через тиждень в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година також діятиме щодня з 23:00 по 5:00
ГоловнаСуспільствоВійна

В середньому Росія щодня здійснює більше 10 кібератак проти України, - СБУ

Служба безпеки успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни.

В середньому Росія щодня здійснює більше 10 кібератак проти України, - СБУ
Фото: Скріншот з відео

З початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими «тренуваннями» перед вторгненням”, – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

 

Він наголосив, що у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, а в 2022 їхня кількість зросла у понад 3 рази.

“Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає”, – сказав Ілля Вітюк.

Він додав, що в зоні особливої уваги ворога - енергетика, логістика, військові об’єкти, а також бази даних органів влади та інформресурси.

Вітюк пообіцяв, що після перемоги України на російських хакерів чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу. 

Нагадаємо, у четвер вночі, 15 грудня, російські хакери атакували сайт та інші інтернет-ресурси "Львівобленерго", однак фахівцям компанії спільно зі Службою безпеки вдалося відбити атаку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також