В середньому Росія щодня здійснює більше 10 кібератак проти України, - СБУ

З початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими «тренуваннями» перед вторгненням”, – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Він наголосив, що у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, а в 2022 їхня кількість зросла у понад 3 рази.

“Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає”, – сказав Ілля Вітюк.

Він додав, що в зоні особливої уваги ворога - енергетика, логістика, військові об’єкти, а також бази даних органів влади та інформресурси.

Вітюк пообіцяв, що після перемоги України на російських хакерів чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу.

Нагадаємо, у четвер вночі, 15 грудня, російські хакери атакували сайт та інші інтернет-ресурси "Львівобленерго", однак фахівцям компанії спільно зі Службою безпеки вдалося відбити атаку.