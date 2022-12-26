Наразі в Києві немає можливості повернутися до стабілізаційних графіків відключень, - Yasno

А ні генерація, а ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків відключень.

Пошкоджені вузли енергопостачання перебувають у відновлювальних роботах, їх не можна включати у мережу. Попри це, енергетики змогли перерозподілити електроенергію так, що всі райони Києва мають періодичне постачання світла.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Після останніх обстрілів на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії. Їхня сукупна пропускна можливість становить більше половини споживання всієї столиці – саме стільки до п’ятниці недоотримували мешканці правого берега. Через високе споживання – подекуди перенавантаження на вузли сягало 100% – довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста”, - розповів Коваленко.

Він зазначив, що зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, таким чином на вихідних вдалось суттєво зменшити цей дефіцит. Але ці схеми не дають можливість повернутися до стабілізаційних графіків.

Коваленко додав, що зараз також відключається електроенергія через локальне спрацювання автоматики.

Вона спрацьовує, коли після тривалих відключень всі починають надмірно споживати електроенергію. Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають. Ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії.

Коваленко наголосив, що на вихідних вдалось здебільшого подавати світло, оскільки допомогала погода і потреба у споживанні була на 10-15% менша, ніж в четвер-п‘ятницю.

“Але поки будуть іти ремонти, екстрені відключення продовжуватимуться. На жаль, ще ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків”, - підсумував гендиректор Yasno.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що в Україні продовжують діяти аварійні відключення світла.