У декількох бригадах тестують перші партії жіночої форми і білизни, на черзі - взуття, - Резніков

У січні заплановано розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

Перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування.

Про це повідомив у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, доволі гостро стояло питання наявності відповідного одягу і білизни для українських військовослужбовиць.

"Наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок", - повідомив міністр.

Він зазначив, що спільно з волонтерами було виготовлено два варіанти костюма і спідньої білизни. Їх будуть досліджувати під час експериментального носіння у військових частинах.

"Після тестування форми захисницями, після отримання від них зауважень, побажань, екземпляри будуть доопрацьовані виробником, після чого за моїм підписом будуть внесені зміни до наказу Міноборони "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв". Поряд з цим триває робота з вивчення можливості застосування тканини з еластаном", - додав Резніков.

Крім цього, в січні заплановано розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

"Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. До речі, експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений нашими вітчизняними виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно визначених процедур він піде у війська", - зазначив очільник Міноборони.

Згадав Резніков і про форму для вагітних захисниць.

"Окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних. Тут на жаль є прогалини. І ми теж повинні над цим працювати. Така форма вже передбачена, наприклад, для військовослужбовиць в Німеччині. Минулого року комбінезони для вагітних почали тестувати в армії США. Знаю, що в Україні волонтери і тут не були осторонь - читав про відшиту форму для вагітних одній з військовослужбовиць", - розповів міністр.

Нагадаємо, днями Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України.

У жовтні Міноборони повідомило, що першочергові потреби ЗСУ в зимовій формі закрито.