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Литва відправила Україні партію зимового одягу для військових

Буде доставлено 19 000 светрів і 15 000 термокомплектів. 

Литва відправила Україні партію зимового одягу для військових
Фото: Арвідас Анушаускас

21 грудня Литва відправила Україні першу партію термокомплектів та светрів для Збройних Сил України.

Про це написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зокрема литовці підготували 34 тис. наборів.

"Сьогодні першу партію теплих светрів та термокомплектів Литва відправила бійцям України", - пише міністр.

Повідомляється, що в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 000 светрів і 15 000 термокомплектів. 

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав, що Німеччині та іншим союзникам слід поставити Україні сучасні танки Leopard чи Abrams.

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